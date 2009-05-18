Земля в пригороде Киева подешевела

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 11 по 17 мая т.г. снизилась на 0,51% или 19 долл. – до 3756 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 0,83% (51 долл.) – до 6167 долл./сотка, в Обуховском – на 1,1% (50 долл.) – до 4452 долл./сотка, в Броварском – на 0,27% (8 долл.) – до 2921 долл./сотка, в Васильковском – на 0,06% (1 долл.) – до 2 472 долл./сотка, в Макаровском – на 0,71% (12 долл.) – до 1702 долл./сотка; в Бородянском – на 0,69% (12 долл.) – до 1781 долл./сотка, в Барышевском – на 0,56% (6 долл.) – до 1045 долл./сотка, в Иванковском – на 1,25% (13 долл.) – до 1020 долл., в Переяслав-Хмельницком районе – на 0,12% (1 долл.) – до 1010 долл., Вышгородском – на 0,68% (20 долл.) – до 2911 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,63% (9 долл.) – до 1359 долл./сотка, Фастовском – на 0,15% (2 долл.) – до 1135 долл./сотка.

При этом стоимость земельных участков за указанный период выросла в Бориспольском районе – на 0,09% (4 долл.) – до 3950 долл./сотка. Стабилизация цен на землю зафиксирована в Белоцерковском районе – на уровне 1097 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в четырнадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 16%, Киево-Святошинском – 21%, Броварском – 8%, Обуховском – 10%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 10%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 1%, Фастовском – 2%, Белоцерковском – 1%, Иванковском – 1%, Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в апреле т.г. снизилась на 7,96% или 329 долл. – до 3803 долл. за сотку; в первом квартале т.г. снизилась на 20,13% или 1041 долл. – до 4132 долл. за сотку; в 2008 году – снизилась на 11,78% или 691 долл. – до 5173 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.