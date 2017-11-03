Розенко рассказал, что мешает монетизации субсидий

Отсутствие реального учета потребления жилищно-коммунальных услуг населением Украины является основной проблемой для внедрения монетизации субсидий, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире одного из телеканалов.

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"К сожалению, это самая главная проблема - мы не имеем нормального учета потребления, что сдерживает процесс монетизации этой субсидии", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что истории о том, что у населения заберут субсидии или не оформят на новый срок, уже не работают. Люди прошли уже два сезона субсидий и поняли, что система субсидий работает и никто забирать их не будет.

При этом Розенко выразил надежду на то, что предприятия, которые предоставляют услуги, в первую очередь будут вести учет реального потребления среди граждан.

Он сообщил, что в случае экономии в течение отопительного сезона правительство решило монетизировать небольшую часть средств и выдать населению в виде премии за экономию ресурса. Таким образом правительство стимулирует людей, получающих субсидии, к экономному потреблению, чтобы не было историй о том, как было два года назад, когда люди открывали двери и форточки из-за жары, вместо тото чтобы экономно расходовать газ.

"Наши монополисты, газовые олигархи ходили по домам, их агенты говорили: вы выжигайте больше газа, потому что у вас заберут субсидию. Распространяли миф. Теперь мы говорим: нет, мы вас будем стимулировать. И мы даем первый пробный шар в этом году", - сказал Розенко.

Вице-премьер отметил, что выплата компенсаций за сэкономленные субсидии, которая происходит сейчас, является первым этапом на пути к внедрению процесса монетизации субсидий на ЖКУ.

"Мы всегда говорили о том, что конечным этапом будет монетизация этих субсидий. Мы делаем сейчас первый этап. Если хотите, это такой пилотный проект. Когда у людей возникла определенная экономия ресурса за отопительный сезон, и часть этой экономии мы людям возвращаемся в виде живых денег.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Кабмин принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии, которая, по предварительным расчетам, затронет около 1,5 млн украинских семей.

Максимальная сумма средств, которые может получить субсидиант, - 135 грн за сэкономленную электроэнергию и около 700 грн за сэкономленный объем газа.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, правительство до середины ноября текущего года выплатит украинцам, которые подавали заявления на монетизацию остатков сэкономленных прошлой зимой субсидий.

В рамках программы выплаты компенсаций за сэкономленные субсидии начислено 1,1 млрд грн для 1,7 млн украинцев.

Министерство финансов Украины ожидает запуска нового механизма монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг при его одобрении правительством уже с 1 января 2018 года.