«ТММ» получила 8 млн. грн. чистой прибыли

Девелоперско-строительная компания «ТММ» завершила первый квартал т.г. с чистой прибылью 8,024 млн. грн. против чистого убытка в 7,657 млн. грн. в первом квартале 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, в январе-марте т.г. доход от реализации продукции составил 129,080 млн. грн. (64,567 млн. грн. в первом квартале 2008 г.), чистый доход от реализации продукции – 107,462 млн. грн. (53,827 млн. грн. за I квартал 2008 г.)

Рост финансовых показателей в первом квартале 2009 г. связан с ростом поступлений от реализации недвижимости в уже введенных в эксплуатацию объектах «ТММ», тогда как, согласно принципам бухгалтерского учета, доходы от продажи недвижимости признаются после ввода построенного объекта в эксплуатацию.

Поступления от операционной и финансовой деятельности компания направляет на строительство своих текущих объектов жилой недвижимости, в частности, жилые комплексы "Сонячна брама" (ул. Ломоносова) и "Авиатор" (просп. Комарова) в Киеве, а также пять жилых комплексов в Харькове. Все эти объекты находятся на активной стадии строительства со степенью готовности от 60% до 95%.

Справка УНИАН. "ТММ" – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности компании – строительство жилых комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов.

В мае 2007 г. «ТММ» разместила 13,11% акций на альтернативной площадке Франкфуртской фондовой биржи и привлекла 104,9 млн. долл.

По состоянию на 30 июня 2008 года, 35 проектов недвижимости компании «ТММ» оценены в 1,494 млрд. долл. Проекты компании расположены в Киеве и Киевской области, Харькове, Житомире, АР Крым и Херсонской области.