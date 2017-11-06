Компания KAN Development повторно стала девелопером года
27 октября в Киеве состоялась Церемония награждения и Гала-ужин Национальной Премии в области недвижимости CP AWARDS 2017.
Компания KAN Development получила победу и признание почётного жюри сразу в трех различных категориях премии, подтвердив звание лидера рынка и девелопера номер один в Украине.
По итогам конкурса KAN Development победила в следующих номинациях:
- Девелоперская компания года.
- Жилой комплекс бизнес-класса (ЖК Tetris Hall).
- Бизнес-центр класса А (IQ Business Center).
CP AWARDS – профессиональная премия, которая вручается за достижения в области недвижимости Украины. Проведение мероприятий CP AWARDS вносит весомый вклад в формирование открытого, прозрачного, профессионального и конкурентного рынка недвижимости в Украине.
KAN Development - девелоперская компания, которая возглавляет группу предприятий-партнёров, участвующих в реализации проектов недвижимости различных масштабов и уровней сложности. В составе компании: специалисты по управлению проектами, архитекторы, опытные дизайнеры, профильные подразделения инженерного, эксплуатационного, финансового, коммерческого и юридического сопровождения проектов.