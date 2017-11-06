Компания KAN Development повторно стала девелопером года

Компания KAN Development получила победу и признание почётного жюри сразу в трех различных категориях премии, подтвердив звание лидера рынка и девелопера номер один в Украине.

По итогам конкурса KAN Development победила в следующих номинациях:

- Девелоперская компания года.

- Жилой комплекс бизнес-класса (ЖК Tetris Hall).

- Бизнес-центр класса А (IQ Business Center).

CP AWARDS – профессиональная премия, которая вручается за достижения в области недвижимости Украины. Проведение мероприятий CP AWARDS вносит весомый вклад в формирование открытого, прозрачного, профессионального и конкурентного рынка недвижимости в Украине.

KAN Development - девелоперская компания, которая возглавляет группу предприятий-партнёров, участвующих в реализации проектов недвижимости различных масштабов и уровней сложности. В составе компании: специалисты по управлению проектами, архитекторы, опытные дизайнеры, профильные подразделения инженерного, эксплуатационного, финансового, коммерческого и юридического сопровождения проектов.