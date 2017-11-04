Требовать возврата субсидии возможно только через суд - Розенко

Возвращение субсидии возможно лишь в судебном порядке в случае предоставления домохозяйством ложных данных.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире «112 Украина».

«Никаких возвратов субсидий априори не может быть. Любые возвращения субсидий могут происходить только в судебном порядке. Если это, условно говоря, вина конкретного человека, семьи. Если, например, человек неправильно подает свои сведения - такое может быть. Но, если вы все честно и правильно заполнили, никаких возвратов субсидий быть не может. Субсидия - это безвозвратная государственная помощь, которая предоставляется человеку», - заверил Розенко.

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Вице-премьер призвал украинцев не верить мифам о системе субсидий.

«Еще один из распространяемых мифов, в том числе и нашими политическими оппонентами, якобы человек не сможет продать квартиру, пока не возместит субсидии, либо дети должны будут возвращать субсидии, которые получали родители. Это все мифы, это все неправда», - отметил он.

Розенко подчеркнул, что государство предоставляет субсидии не для того, чтобы потом что-то забрать, а чтобы сейчас помочь людям пережить эту непростую ситуацию с повышением тарифов.