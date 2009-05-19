Киевэнерго откажется от испытаний теплосетей после их замены

После замены изношенных теплосетей в столице исчезнет необходимость в проведении их сезонных гидравлических испытаний, и таким образом жители города смогу получать горячую воду на протяжении целого года.

Об этом 18 мая во время круглого стола в УНИАН сообщил заместитель технического директора АК “Киевэнерго” Юрий ГЛАДЫШЕВ.

Он отметил, что на сегодняшний день все зоны обслуживания “Киевэнерго” в целях подготовки к новому отопительному сезону поэтапно отключает на две недели для проведения гидравлических испытаний (проверка труб избыточным давлением).

«Это не самый цивилизованный метод, и может быть когда-то мы уйдем от этого. В свое время еще ПЛАЧКОВ (Иван ПЛАЧКОВ был министром топлива и энергетики Украины в 2005-2006 гг., ныне депутат Киевсовета от Блока Виталия Кличко) хотел уйти от этого. Но в принципе есть нормативная документация, есть графики подготовки к отопительному сезону, и мы не смогли от этого уйти», - сказал Ю.ГЛАДЫШЕВ.

При этом он отметил, что эти две недели испытаний – это нормативный срок, который согласован городом.

В то же время Ю.ГЛАДЫШЕВ не исключает, что в случае выделения необходимых средств и замены старых теплосетей от этой практики можно будет отказаться.

«Если мы когда-то поменяем трубы, то мы уйдем от этих испытаний. И киевляне круглогодично будут получать воду», - сказал специалист.