Вторичное жилье в России подешевело на 11,7%

Рублевые цены на первичное жилье в регионах России с начала 2009 года по май включительно снизились в среднем на 6,96%, а на вторичное жилье - на 11,7%, говорится в совместном исследовании Ассоциации строителей России (АСР) и Союза инженеров-сметчиков, сообщает РИА Новости..

При этом, как уточняют эксперты, с начала экономического кризиса осенью 2008 года готовое жилье в России подешевело на 15,9%, а новостройки - на 10,27%.

В свою очередь, в мае цены на жилую недвижимость на первичном рынке в стране упали на 2,96%, а на вторичном рынке - на 2,8%, подсчитали в АСР и Союзе инженеров-сметчиков.

"На начало мая 2009 года средневзвешенное значение рублевых цен 1 квадратного метра жилья эконом-класса в среднем по России составило на первичном рынке - 38,189 тысячи рублей, а на вторичном рынке - 42,604 тысячи рублей. Себестоимость строительства достигла 33,39 тысяч рублей за квадратный метр", - отмечают специалисты.

Согласно данным АСР и Союза инженеров-сметчиков, больше всего стоимость 1 квадратного метра жилья в январе - мае упала в Волгограде - на 16,63% до 49,47 тысячи рублей в сегменте готового жилья и до 45,076 тысячи рублей в сегменте новостроек, в Ростове-на-Дону - на 14,9% до 43,272 тысячи рублей в сегменте готового жилья и до 40,2 тысячи рублей в сегменте новостроек, а также в Краснодаре - на 13,83% до 40,36 тысячи рублей в сегменте готового жилья и до 40,351 тысячи рублей в сегменте новостроек.

В свою очередь, в Москве квартиры подешевели за этот же период на 3,3% - до 134,786 тысячи рублей за квадратный метр на первичном рынке и 113,98 тысячи рублей за квадратный метр на вторичном рынке, в Московской области - на 5,7% до 67,38 тысячи рублей за квадратный метр на первичном рынке и 58,935 тысячи рублей за квадратный метр на вторичном рынке, в Санкт-Петербурге - на 10,82% до 89,864 тысячи рублей за квадратный метр на первичном рынке и 77,707 тысячи рублей за квадратный метр на вторичном рынке.

"Застройщики и риелторы отмечают оживление на рынке продаж первичного жилья - квартир в домах, строительство которых уже завершено, находится на конечных стадиях строительства, или продолжается активное строительство. На эти квартиры застройщики стараются не снижать цены, так как надеются продать по установившейся цене", - обращают внимание специалисты.

При этом, подчеркивают они, хотя торг на рынке российского жилья по-прежнему присутствует, действительно значительные скидки покупателю получить уже трудно.

"Серьезного дисконта уже нет - сейчас, как правило, он составляет до 10%, тогда как совсем недавно отдельные застройщики готовы были снижать цены до 40%", - констатируют эксперты, добавляя, что в то же время разброс цен на жилье на рынке остается большим, а разница между минимумом и максимумом цены предложения для одинаковых по техническим характеристикам и состоянию квартир может достигать 25%.