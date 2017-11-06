В Украине предлагают контролировать работу хостелов и ввести систему штрафов
10:52, 06 ноября 2017Недвижимость
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В столице подчеркивают, что ситуация на рынке услуг временного проживания является угрожающей.
Раду просят определить правовой статус хостелов / фото getawayhostel.com
Киевская власть направила обращение в парламент относительно определения правового статуса хостелов, сообщает ТСН.
По мнению столичных чиновников, ситуация, которая сложилась на рынке услуг временного проживания, является угрожающей и нарушает права других жителей.
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Власть просит Верховную Раду определить правовой статус хостелов, разработать четкий порядок их регистрации и ввести систему штрафов за нарушение порядка.
Ранее стало известно, что в Запорожье задержали хозяйку хостела, в котором во время пожара погибли 5 человек.
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