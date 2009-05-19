У Нацбанка нет возможности направить 1 млрд. грн. на достройку жилья

У Национального банка Украины нет возможностей для выкупа облигаций Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на сумму 1 млрд. грн., которые должны быть направлены на финансирование достройки жилья со степенью готовности более 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления разработки и реализации государственно-жилищных программ Министерства регионального развития и строительства Владимир ВЫСОЧИН в ходе конференции на тему «Антикризисные стратегии предприятий строительного рынка, государственных органов и региональных местных властей: опыт, рекомендации, финансирование».

«Мы обратились к Национальному банку… Конечный результат на сегодняшний день негативный. Ответ Национального банка пришел в Министерство о том, что нет возможностей реализовать ценные бумаги, которые выпускает Государственное ипотечное учреждение. Поэтому этот один из реальных путей (достройка жилья со степенью готовности более 70% за государственные средства – УНИАН) пока нереальный», – сказал он.

В.ВЫСОЧИН напомнил, что все средства, которые планировалось выделить на реализацию мероприятий по достройке жилья, в государственном бюджете не предусмотрены.

По словам представителя Минрегионстроя, для внесения изменений в госбюджет подготовлены все необходимые материалы и направлены в Министерство финансов.

«Министерство готово принимать участие во всех мероприятиях, чтобы через законодательный орган эти изменения были утверждены», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рекомендовал Национальному банку и правительству принять меры для содействия достройке жилищных объектов со степенью готовности более 70%.

Согласно Указу «О некоторых мероприятиях по содействию достройке жилищных объектов», В.ЮЩЕНКО рекомендовал НБУ обеспечить выкуп у банков ценных бумаг Государственного ипотечного учреждения с целью направления полученных средств на предоставление кредитов для завершения строительства жилищных объектов со степенью строительной готовности более 70%.

Справка УНИАН. На достройку объектов в этом году правительство предусмотрело 3 млрд. грн. в качестве рефинансирования ГИУ, Ощадбанка и «Укрэксимбанка».

1 млрд. грн., предусмотренный на ипотечное кредитование под государственные гарантии 2008 года, которые привлекаются Государственным ипотечным учреждением, будет передан Ощадбанку и «Укрэксимбанку» для кредитования граждан на приобретение жилья.