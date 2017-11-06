Оккупированный Луганск останется без воды

Сегодня, 6 ноября, Луганское энергетическое объединение проведет обесточивания Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, и в частности, именно город Луганск, сообщает Цензор.нет.

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Причиной обесточивания является долг водоканала, который по состоянию на 6 ноября составляет почти 157 миллионов гривень (156 миллионов 965 тысяч гривень) и постоянно растет. При этом долг сформировался как раз за счет долгов "ЛНР", потому 90 % воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию.

Следует отметить, что долги Попаснянского водоканала постоянно растут, несмотря на информацию, что с начала 2017 года представители террористической "ЛНР" начали платить за потребление воды - в последний раз такие сообщения были о передаче наличных на мосту в Счастье под наблюдением ОБСЕ. Так, в октябре водоканал потребил электроэнергии на 9 миллионов 156 тысяч гривень, а оплатил только 7 миллионов 805 тысяч гривень.

В целом в 2017 году оплата водоканалом электроэнергии составила 45 миллионов 356,1 тысяч гривень. А начислено было 77 миллионов 927,8 тысячи гривень, то есть оплата составила всего 58% от начисления.

Следует отметить, что вода на неконтролируемую территорию Луганской области поставлялась еще до создания Попаснянского водоканала летом 2015 года, а соответственно, и электроэнергия потреблялась. Но тогда это еще было предприятие "Лугансквода", которое было ликвидировано на контролируемой Украиной части Луганской области, а долги за электроэнергию остались.