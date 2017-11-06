Еще 7 семей Житомирщины получат льготные кредиты на жилье - ОГА

На Житомирщине еще 7 семей получат льготные кредиты на жилье. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, еще 7 семей, кроме 16, которые уже воспользовались этой программой, смогут приобрести и построить собственное жилье на селе, в том числе одна семья - сделать ремонт благодаря программе «Собственный дом».

Такое решение сегодня, 6 ноября, приняла комиссия под руководством председателя Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича.

«Депутаты областного совета на сессии (2 ноября - УНИАН) проголосовали за решение, согласно которому поднимается порог кредитования: до 300 тыс. грн - для сооружения нового жилого дома, до 200 тыс. грн - для приобретения жилья и до 150 тыс. грн - для ремонта жилого дома. И этот кредит дается под 3% годовых. Механизм несложный, подается всего 11 необходимых документов. Приятно, что присоединяются к софинансированию местные бюджеты, а люди начали активнее обращаться, когда увидели, что знакомые, соседи уже воспользовались программой», - отметил Гундич.

Уже по повышенному лимиту кредитования 5 семей приобретут собственное жилье, еще одна семья планирует построить дом и еще одна - сделать ремонт. Среди них - участник антитеррористической операции, переселенец и чернобыльцы.

Так, семья Гогунских из села Сливочное Овручского района имеет двоих детей - мальчика и девочку. Мужчина работает учителем физического воспитания, жена - частным предпринимателем. Сейчас эта семья проживает с родителями, а это - 6 человек на небольшой жилой площади. Теперь Гогунский смогут взять кредит под 3% годовых и построить свое жилье.

«Это мечта всей жизни - свой дом. Сейчас живем с родителями, тесно, дети хотят иметь отдельные комнаты. Планируем небольшой двухэтажный дом, уже высадили сад возле него. Программа эта очень нужна, ведь нигде не найдешь банк, который даст кредит под 3%. В среднем мы будем платить чуть больше 2 тысяч гривен в месяц, что достаточно подъемная сумма», - рассказывает Алексей Гогунский.

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«Призываю всех жителей области, проживающих и работающих в сельской местности, не бояться, если есть желание принять участие в этой программе - обращайтесь к нам в администрацию, мы разъясним, какие документы нужны и куда их подать. Если люди хотят что-то изменить в своей жизни в плане улучшения жилищных условий - мы готовы в этом помочь», - подчеркнул Гундич, комментируя действие программы" Собственный дом ".

В целом же, в 2017 году этой программой уже воспользовались 16 семей Житомирщины. "После этого средства на реализацию программы фактически закончились, поэтому на сессии Житомирского областного совета 2 ноября на ее реализацию были выделены дополнительные деньги за счет этих средств указанной программе теперь смогут воспользоваться другие жители области", - уточнили в пресс-службе Житомирской ОГА.

С перечнем документов можно ознакомиться на официальном сайте Житомирской облгосадминистрации.

За подробной информацией можно зверунтись к «Областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе» по адресу: Житомир, площадь Королева, 12, каб. 510, 512 или по телефону (0412) 42-16-06.

Как сообщал УНИАН, житомирская власть распределила 15,7 миллиона гривень субвенции из государственного бюджета на льготные выплаты и жилищные субсидии населению.