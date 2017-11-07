В Украине продолжает дорожать строительство

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-сентябре 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, выросли на 12,7%, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства нежилых зданий – на 14%, а также в сфере строительства инженерных сооружений – на 16,1%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере возведения комплексных промышленных сооружений – на 10,1%.

При этом стоимость СМР в сентябре 2017 года по сравнению с августом выросла на 1,7% (в августе стоимость по отношению к июлю выросла на 1,1%).

Наибольший рост цен на СМР в сентябре зафиксирован в сфере строительства инженерных сооружений – на 2,1%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году цены на строительно-монтажные работы по сравнению с 2015 годом выросли на 9,2%.