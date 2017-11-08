Застройщик ЖК "Чайка" передал 17 квартир военнослужащим

Более 40 000 семей военных стоят в квартирной очереди, по официальным данным 2016 года. Благотворительные организации, волонтеры, крупный бизнес, госструктуры и Президент Украины как частное лицо объединяют свои усилия, чтобы помочь военнослужащим в трудных жизненных обстоятельствах.

Одной из побед в решении этого вопроса стало сотрудничество девелоперской компании «ОМОКС» и благотворительной организации «Фонд поддержки национальной безопасности Украины».

В октябре 2017 представители Фонда обратились к застройщику жилых комплексов «Чайка» и «Сонцтаун» с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий для военных и их семей. Подробно ознакомившись с деятельностью организации, руководитель ООО «ОМОКС» передал в благотворительный фонд 17 квартир: одно-, двух- и трехкомнатных.

Поддержка воинов, которые защищают суверенитет Украины и безопасность граждан - это дело чести. Сознательные и ответственные бизнесмены в трудное для страны время должны поддерживать общество и руководствоваться принципом социальной ответственности бизнеса, - прокомментировал управляющий владелец «ОМОКС» Алексей Кулагин. - Учредители общества приняли решение предоставить Фонду благотворительную помощь 12 квартир в новом доме в ЖК «Сонцтаун», еще 5 квартир перейдут в собственность этой организации, когда дом в ЖК «Чайка» будет сдан в эксплуатацию. Все документы уже подписаны.

В течение последних 12 лет девелоперская компания «ОМОКС» подтверждает статус социально ответственного бизнеса: развивает село Чайки Киево-Святошинского района, построив 30 многоэтажных домов, где проживает более 12 000 человек, создает детские сады, школы и другие объекты инфраструктуры. Застройщик продолжает поощрять развитие спорта на территории села, спонсирует благотворительные мероприятия, помогает людям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и по возможности способствует поддержанию госбезопасности Украины.