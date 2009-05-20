В Украине более 20 тыс. объектов незавершенного строительства

В Украине на 1 января 2009 года насчитывалось 19 тыс. 989 объектов незавершенного строительства.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Как указывается в сообщении, в общем количестве недостроев 13682 зданий и 6307 инженерных сооружений.

При этом в 2008 году в стране насчитывалось 21 тыс. 516 объектов незавершенного строительства, из них 14688 зданий и 6828 инженерных сооружений.