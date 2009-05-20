ВР вводит мораторий на изменение назначения рекреационных земель

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О моратории на изменении целевого назначения земельных участков рекреационного назначения в городах и других населенных пунктах”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовал 251 народный депутат из 441 зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроект предусматривает ввести мораторий сроком на 5 лет на изменение целевого назначения земельных участков объектов благоустройства всех форм собственности, имеющие рекреационное назначение и расположенные в городах и других населенных пунктах, таких как зеленые зоны и объекты физической культуры и спорта, в том числе стадионы, спортивные и детские площадки.

Также предусматривается расширить площадь земель рекреационного назначения в городах и других населенных пунктах с обеспечением до 2012 года их увеличения на 5-10 процентов.

С целью совершенствования государственной политики в сферах земельных отношений и охраны здоровья населения и по вопросам детей, молодежи и спорта, а также в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 52 Земельного кодекса Украины, Кабинету министров Украины поручается разработать проект закона о землях рекреационного назначения.