Отключение воды на Луганщине: без водоснабжения планируют оставить Первомайск и Кировск

Компания «Луганское энергетическое объединение» планирует отключить Западную фильтровальную станцию, которая поставляет воду в неподконтрольные Украине населенные пункты.

Об этом заявил гендиретор компании Владимир Грицай, передает «Общественное радио».

Отмечается, что от работы Западной фильтровальной станции зависит водоснабжения в такие населенные пункты, как Первомайск, Брянск, Кировск и др.

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«На отключение данного объекта требуется разрешение ГП «Укрэнерго». Мы в течение года обращаемся в данную инстанцию и разрешения мы не получаем. Сегодня по данному объекту долг 157 млн. Я напоминаю, что 90 % воды поступает на неподконтрольную Украине территорию», — рассказал Грицай.

Как сообщал УНИАН ранее, ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) обесточило Петровский водозабор Попаснянского водоканала, который поставляет воду в оккупированный Луганск.

Причиной обесточивания является долг водоканала перед "ЛЭО" по состоянию на 6 ноября составляет почти 157 миллионов гривен и постоянно растет.