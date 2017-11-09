На коммунальные субсидии могут дополнительно выделить почти 8 миллиардов
Бюджетный комитет рекомендует парламенту увеличить объем жилищных субсидий для граждан до 68,79 млрд грн.
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета решил рекомендовать парламенту увеличить общий объем субсидий для граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг на 7,62 млрд грн - до 68,79 млрд грн в ближайшее время.
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Об этом сообщил глава комитета Андрей Павелко на своей странице в соцсети Facebook, ссылаясь на итоги рассмотрения комитетом законопроекта о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2017 год (№7258).
«По итогам рассмотрения законопроекта Бюджетный комитет предлагает парламенту принять этот документ за основу и в целом в ближайшее время», - написал депутат.
Кроме того, он отметил, что одобренный комитетом законопроект предполагает увеличение медицинской субвенции на 300 млн грн, чтобы обеспечить своевременную выплату заработной платы медикам и лечение пациентов медучреждений.
Как сообщал УНИАН, по информации Министерства финансов Украины, в государственном бюджете Украины на 2017 год предусмотрено 61 млрд грн для выплаты субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, при этом обязательства по их выплатам на начало отопительного сезона на 1 октября составили 71 млрд грн.