На коммунальные субсидии могут дополнительно выделить почти 8 миллиардов

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета решил рекомендовать парламенту увеличить общий объем субсидий для граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг на 7,62 млрд грн - до 68,79 млрд грн в ближайшее время.

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Об этом сообщил глава комитета Андрей Павелко на своей странице в соцсети Facebook, ссылаясь на итоги рассмотрения комитетом законопроекта о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2017 год (№7258).

«По итогам рассмотрения законопроекта Бюджетный комитет предлагает парламенту принять этот документ за основу и в целом в ближайшее время», - написал депутат.

Кроме того, он отметил, что одобренный комитетом законопроект предполагает увеличение медицинской субвенции на 300 млн грн, чтобы обеспечить своевременную выплату заработной платы медикам и лечение пациентов медучреждений.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства финансов Украины, в государственном бюджете Украины на 2017 год предусмотрено 61 млрд грн для выплаты субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, при этом обязательства по их выплатам на начало отопительного сезона на 1 октября составили 71 млрд грн.