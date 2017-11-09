Рада выделила на коммунальные субсидии еще почти 8 миллиардов

Верховная Рада Украины увеличила общий объем субвенций из государственного бюджета 2017 года местным бюджетам для льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг на 7,62 млрд грн - до 68,79 млрд грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующих изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» (№7258 от 6 ноября) с рядом предложений комитета проголосовали 292 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, представитель парламентского Комитета по вопросам бюджета Иван Куличенко отметил, что по итогам рассмотрения законопроекта комитет предлагает парламенту принять этот документ за основу и в целом с учетом ряда предложений комитета.

«Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект за основу и в целом как закон с учетом предложений, изложенных в заключении комитета. Решение комитета согласовано с Министерством финансов и обеспечит сбалансированность государственного бюджета», - сказал депутат.

По его словам, помимо роста объема субсидий для населения, законопроект предполагает увеличение на 1,1 млрд грн субвенций местным бюджетам на социально-экономическое развитие, а также медицинской субвенции на 300 млн грн.

Кроме того, увеличиваются расходы Министерства здравоохранения на лечение граждан Украины за рубежом, а также выделяются дополнительные 200 млн грн на усиление национальной безопасности.

Помимо этого, вводится новая субвенция на 1,8 млрд грн на погашение долга за электроэнергию предприятиям водоснабжения в Донецкой области, чтобы они могли обеспечить бесперебойное предоставление услуг населению и предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе.

Представитель комитета отметил, что с учетом предложенных правок госбюджет будет сбалансированным, поскольку дополнительные 13 млрд грн расходов будут компенсированы за счет сокращения расходов по ряду программ, в том по обслуживанию госдолга и по финансированию дефицита Пенсионного фонда.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства финансов Украины, в государственном бюджете Украины на 2017 год предусмотрено 61 млрд грн для выплаты субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, при этом обязательства по их выплатам на начало отопительного сезона на 1 октября составили 71 млрд грн.

Государственный бюджет Украины в январе-октябре 2017 года получил 647,4 млрд грн доходов, что на 5,2% больше бюджетной росписи на этот период и на 39,7% выше показателя за аналогичный период 2016 года.