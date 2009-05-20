Киевсовет завтра может изменить земельные решения скандальной сессии

Депутаты Киевского городского совета планируют завтра рассмотреть вопрос о внесении изменений в ряд своих решений, принятых на скандально известной сессии 1 октября 2007 г.

Соответствующие проекты решений внесены в повестку дня завтрашней сессии Киевсовета, опубликованной на официальном веб-портале горсовета.

Согласно повестке дня, это 5 проектов, касающихся передачи земельных участков жилищным кооперативам под застройку, в частности, в Голосеевском районе на ул. Бродовской и на Столичном шоссе; в Деснянском районе на ул. Пуховской.

Также на рассмотрение депутатов вынесены протесты столичной прокуратуры, среди которых два касаются также решения упомянутой сессии 1 октября. В частности, это протест заместителя прокурора Киева от 26 мая 2008 г. на решение о передаче обществу с ограниченной ответственностью «Печерск-2006» земельных участков для строительства и эксплуатации жилищно-офисного комплекса по ул. Димитрова, 5, в Печерском районе. Также это протест от 29 мая 2008 г. на решение об изменении целевого назначения земельных участков, которые находятся в собственности и в аренде ООО «Явир-плюс» по ул. Приречной (возле залива Собачье Устье) в Оболонском районе города.

Другие протесты также касаются выделения земли в столице, в частности, разным ООО на привлекательных территориях, которые, например, граничат с заливом Собачье Устье, или расположены в центральных районах столицы.

Также в повестку дня сессии Киевсовета 21 мая внесенные вопросы о предоставлении и приватизации земельных участков. Будут вынесены 8 проектов решений относительно продажи земли в столице, один из которых касается реконструкции гостинично-офисного комплекса на бульваре Тараса Шевченко, 4 (лит. А, Г) в Шевченковском районе – это продажа земельного участка АО "СПБ-Инвест".

Кроме того, завтра депутатам Киевсовета предложат рассмотреть проекты решений о прекращении работы Центра медико-социальной и трудовой реабилитации психически больных №1 и о прекращении работы Киевской городской специализированной станции скорой психиатрической помощи.

Также среди вопросов повестки дня завтрашней сессии горсовета - утверждение Герба и Флага города Киева и присвоение поэту-песеннику Юрию РЫБЧИНСКОМУ и общественному деятелю, меценату Виктору ПИНЧУКУ звания «Почетный гражданин города Киева».

Как сообщает сегодня “Газета по-киевски”, ожидается, что на заседание сессии завтра должен прийти городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Издание отмечает, что 25 мая исполняется год со дня переизбрания Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО мэром столицы, в связи с чем оппозиционные фракции Киевсовета собирали подписи под требованием к секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ заслушать ежегодный отчет мэра о выполненной работе, как это предусмотрено законом о местном самоуправлении.

По данным газеты, в кулуарах ходят слухи, что мэр выступит перед депутатами, но не с отчетом, а просто с информацией о своем видении развития украинской столицы на ближайшие годы.