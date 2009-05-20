Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет справедливым решение УЕФА об определении четырех городов Украины, которые будут принимать матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после встречи с президентом УЕФА Мишелем ПЛАТИНИ.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это решение заслуживает уважения, и оно должно быть воспринято в Украине.

При этом Президент подчеркнул, что нельзя ставить вопрос, успеет ли Украина должным образом подготовиться к Евро-2012, а надо выполнить все запланированные работы.

По словам В.ЮЩЕНКО, ему стыдно, что некоторые областные центры не могут обеспечить необходимый уровень инфраструктуры, в том числе достаточное количество гостиниц.

Президент сообщил, что в июне Украина должна предоставить УЕФА промежуточный отчет о ходе подготовки к Евро-2012. В частности, это касается уровня подготовки аэропортов, гостиниц и другой инфраструктуры.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в ближайшие три-четыре недели Украина должна работать над обеспечением финансовых гарантий для строительства этой инфраструктуры.

В то же время глава государства выразил уверенность, что четыре украинских города, которые были определены УЕФА для проведения Евро-2012, осенью получат уже окончательное решение, станут ли они городами-хозяевами турнира.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая определил города, в которых состоятся матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков. Вместе с тем украинским городам за полгода необходимо выполнить ряд условий, выдвинутых УЕФА, для окончательного утверждения их хозяевами матчей турнира.