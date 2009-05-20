Садовый: Львов является символом Украины

Матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года состоятся во Львове, потому что этот город “является символом Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом мэр Львова Андрей САДОВЫЙ прокомментировал сегодня на пресс-конференции критические заявления должностных лиц из Одессы и Днепропетровска, прозвучавшие в адрес Львова после объявления УЕФА перечня украинских городов, с которыми продолжается сотрудничество в подготовке к Евро-2012.

По его словам, Евро-2012 во Львове состоится, потому что этот город - символ Украины, как флаг и герб, и успехи Львова нравятся не всем.

«Сегодня Киев, Львов, Донецк и Харьков работают в одной команде и представляют Украину в мощном международном проекте. От того, как сработают эти города совместно с центральной властью и ФФУ, зависит репутация страны», - заявил А.САДОВЫЙ.

«Как мы видим после рабочего совещания УЕФА в Бухаресте, имеет больше всего вопросов по подготовке ГП «Международный аэропорт «Львов». До 30 июля государство должно определиться с направлением финансирования работ относительно строительства нового терминала аэропорта. Министр транспорта Украины Иосиф ВИНСКИЙ заверил, что все сроки, выставленные УЕФА по строительству нового терминала, будут соблюдены», - отметил А.САДОВЫЙ.

По словам мэра Львова, он получил от министра транспорта гарантии, что в случае, если государство не найдет инвестора по строительству аэропорта, все работы оно профинансирует из госбюджета.

По словам А.САДОВОГО, других существенных замечаний УЕФА ко Львову не было, кроме того, что «был вопрос относительно подтверждения финансирования по стадиону к Евро-2012».

Городской председатель Львова также сообщил о согласовании основных условий получения городом кредита от ЄБРР под 5,5-6,5% в год сроком на 10 лет. Первая сумма кредита - 38 млн. евро, из них 26 млн. евро будут направлены на модернизацию трамвайных маршрутов, 12 млн. евро - на закупку трамвайных вагонов.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая определил города, в которых состоятся матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков. Вместе с тем украинским городам за полгода нужно выполнить ряд условий, выдвинутых УЕФА, для окончательного утверждения их хозяевами матчей турнира.

Вместе с тем руководители Днепропетровска и Одессы выразили несогласие с таким решением и заявили о намерениях обжаловать выбор УЕФА.