Запускать нужно реформы, а не отопительный сезон

Каждый год с приходом осени падение температуры воздуха сопровождается ростом числа заявлений чиновников о степени готовности к началу отопительного сезона. Но как всегда холода приходят неожиданно, и мы вновь слышим о том, что какая-то школа, больница, офис или даже целый населенный пункт встречают холода без отопления. Люди мерзнут и ругают, часто с использованием ненормативной лексики, нерадивых начальников и нерасторопных тепловиков.

Чиновники при этом иногда по несколько раз в неделю собираются на заседания так называемых «штабов» и часами обсуждают запуск отопительного сезона в стиле планирования военной операции. Одни докладывают о готовности развернуть наступление, извиняюсь, начать отопительный сезон, вторые молча кивают головами, намекая тем самым, что процесс находится под неусыпным контролем. Затем все вместе ищут тех, кто срывает наступление-отопление, а большие начальники грозят примерно наказать более мелкую сошку. Но даже военная дисциплина не спасает от поломок оборудования, прорывов теплотрасс, халатности служащих энергоснабжающих компаний, а тем более от системных проблем, которые десятилетиями накапливались в отечественном топливно-энергетическом комплексе и сфере ЖКХ.

Сектор теплоэнергетики остается далеким от понятия рыночная конкуренция

Возьмем региональные компании производители тепла - теплокоммунэнерго, которые задолжали поставщику природного газа – НАК «Нафтогаз Украины» уже более двух десятков миллиардов гривень. Не мудрено, что с такими долгами никто не будет спешить подавать газ в котельные для генерации тепла. Но, не стоит спешить винить только должников, эта проблема также связана с долгами предыдущих лет, непогашенными обязательствами государства перед тепловиками и многими другими факторами.

Сектор теплоэнергетики остается далеким от понятия рыночная конкуренция. Там еще крепко доминирует советский уклад, дающий возможность монополисту диктовать свои условия городу, поселку или микрорайону. Только недавно Верховной Радой были приняты законы, которые будут способствовать продвижению на региональные рынки тепловой энергии новых игроков – компаний, которые производят тепло от сжигания пеллет, опилок, соломы и использования прочего биосырья.

Такая же ситуация с газом. Ну, никак правительство не хочет сделать шаги по разрушению монополии региональных поставщиков газа - облгаз-сбытов и внедрить механизм, который даст реальную возможность зайти на этот рынок новым поставщикам. Похоже, в Кабмине боятся даже думать о рыночных ценах на газ для населения и игнорируют жесткую позицию по этому вопросу ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда. Вместо этого, чиновники свято берегут механизм спецобязательств, который укрепляет монополию облгаз-сбытов, и по факту лишает конечного потребителя возможности выбора поставщика.

Более активно в правительстве обсуждают и предлагают варианты проведения монетизации субсидий - выдачи потребителям или энергоснабжающим компаниям «живых» денег, вместо проведения взаиморасчетов за ЖКУ. Эта реформа чрезвычайно важна, поскольку многомиллиардные расходы государственного бюджета на выплату субсидий – это деньги, которые в руках потребителя защитят от роста цен, помогут сформировать конкурентный рынок газа или могут быть направлены на цели энергоэффективности.

На последнее слово стоит обратить особое внимание, поскольку частота его использования членами правительства Украины, похоже, обратно пропорциональна количеству реальных денег, которые выделяются на меры по энергоэффективности. Ярким тому свидетельством является постоянная нехватка средств на финансирование успешной государственной программы «теплых» кредитов, расходы на которую на два порядка ниже, чем выплаты по субсидиям.

Нужно двигаться по тому пути, который максимально расширяет для потребителя спектр различных вариантов выбора поставщика услуг тепло и энергоснабжения. Причем выбора для всех жителей страны, а не только столицы

Кроме денег, есть еще и другой аспект – институциональный. Проще говоря, в стране явно недостаточно количество финансовых организаций, которые готовы конкурировать за финансирование энергоэффективных проектов. Да, государство запускает Фонд энергоэффективности, а также работают государственные банки, но, я считаю, что нужны дополнительные инструменты, которые позволят привлекать все больше и больше частного капитала. Стимулируя заход на этот рынок новых финансовых институтов, государство получит развивающийся рынок и уйдет от постоянного вопроса о том, где взять деньги, а потребитель получит источник средств для энергетической модернизации своих домов.

Еще одной сферой, которая явно запаздывает с реформированием, - электроэнергетика. Дело в том, что с ростом цен на тепловую энергию жители многих городов начали отказываться от подключения своих домов к централизованному теплу и решили перейти на электрический обогрев. Этот вариант не стал панацеей, так как региональные или внутридомовые сети не готовы к таким уровням нагрузки. В итоге бригадам энергетических компаний пришлось отключать дома, чинить проводку и заменять выходящее из строя оборудование. Таким образом, проблемы одного энергетического сектора быстро стали проблемами другого. При этом, общей Ахиллесовой пятой оказалось вялое продвижение рыночных реформ, а порой их полное отсутствие.

Конечно, мало найдется тех людей, которые верят в то, что цены на газ или тепло при либерализации рынка упадут. Большинство прагматично понимает, что эти ресурсы дешевле не станут. Что же может смягчить рост цен для потребителя? Очередная кампания подготовки к отопительному сезону по военным правилам или создание эффективно работающего конкурентного рынка? Несмотря на всю остроту проблем, нужно двигаться по тому пути, который максимально расширяет для потребителя спектр различных вариантов выбора поставщика услуг тепло и энергоснабжения. Причем выбора для всех жителей страны, а не только столицы. Именно продуманный рыночный подход даст возможность каждому украинцу уйти от дорогого поставщика к более эффективному дешевому, сменить энергоноситель, сократить потери тепла в доме и офисе, повысить эффективность потребления и тем самым вывести Украину на энергонезависимый уровень.

Дмитрий Сидоров