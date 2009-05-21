Киевсовет не будет сегодня обсуждать повышение тарифов на ЖКУ

Заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ отказался ставить на голосование для внесения в повестку дня сегодняшнего заседания Киеврады проект решения об отмене повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ о продолжении моратория на повышение коммунальных тарифов был подготовлен фракцией Партии регионов и поддержан фракцией Блока Виталия Кличко.

При формировании повестки дня представитель фракции Партии регионов Сергей БАРАНОВ-МОХОРТ предложил настоящий документ к рассмотрению на сегодняшнем заседании и передал его О.ДОВГОМУ.

На это О.ДОВГИЙ сказал, что проект не прошел профильных комиссий, потому в сегодняшнюю повестку дня не может быть включен.

Комментируя журналистам отказ секретаря Киевсовета, С.БАРАНОВ-МОХОРТ сказал, что может это объяснить двумя моментами: “Он председательствующий – что хочет, то и делает, во-первых. Если не ставит на голосование – начинать драку не будем”.

Вторым моментом С.БАРАНОВ-МОХОРТ назвал аргументацию О.ДОВГОГО, что проект не прошел комиссий. Но при этом депутат фракции Партии регионов напомнил прошлую сессию, когда голосовали за отмену моратория на повышение ЖКП. “Тогда ни проекта решения, ничего вообще не было. Проект был внесен с голоса, как говорят, с кондачка, это предложение было озвучено, при чем завуалировано, брошен в зал на голосование. Тогда, следуя логике, было все нормально, а теперь есть проект решения, пояснительная записка, проект, подписан председателем фракции. Это представлено в секретариат, сейчас зарегистрируют... Но здесь ДОВГИЙ начинает действовать как бы в соответствии с регламентом, хотя здесь же нарушает регламент и не ставит на голосование”, - сказал С.БАРАНОВ-МОХОРТ. Он подчеркнул, что это полная непоследовательность и “манипуляция залом”.

Представитель фракции ПР сообщил, что депутаты будут проводить активную работу, чтобы проект к следующей сессии Киевсовета, которая состоится уже 28 мая, прошел все соответствующие комиссии и был включен в повестку дня следующего заседания.

“Я думаю, если этот проект не пройдет профильные комиссии по каким-то причинам или будет иметь негативную оценку и не будет включен в повестку дня, то мы не будем голосовать за повестку дня следующей сессии”, - сказал С.БАРАНОВ-МОХОРТ.

Он также подчеркнул, что подготовленный ими проект решения поддерживается депутатами фракции Блока Кличко, и это было озвучено сегодня на сессии депутатами от этого блока, которые настаивали на необходимости продления моратория на повышение стоимости тарифов на ЖКУ.

Как напомнил С.БАРАНОВ-МОХОРТ, на прошлом заседании его фракция не голосовала за отмену соответствующего моратория.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля депутаты Киевсовета отменили мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве и предоставили полномочия по осуществлению тарифной политики в городе Киевской городской государственной администрации. За это решение проголосовали 63 депутата Киевсовета. Соответствующий проект решения был внесен в ходе доклада председателем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ Юрием БОНДАРЕМ (фракция ГАК).