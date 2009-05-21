Отмена моратория на снятие депозитов оживит спрос на жилье

Отмена моратория на досрочное снятие депозитов поспособствует оживлению спроса на первичном рынке жилья.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал вице-президент холдинговой компании «Киевгорстрой» Алексей БУЛГАКОВ.

По его словам, отмена моратория повлияет на количество свободного жилья на первичном рынке, ведь многие строительные компания заморозили свои объекты, и предложение жилья с высокой степенью готовности будет весьма ограниченным.

«Сегодня дефицит на рынке есть, потому что потребность населения в жилье никуда не делась, а строится его все меньше», – сказал он.

Вице-президент «Киевгорстроя» напомнил, что, по данным Госкомстата, в прошлом году в Украине было введено в эксплуатацию 10,5 млн. кв. м жилья, а в первом квартале этого года темпы ввода жилья снизились на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,2 млн. кв. м. При этом прогнозы по вводу в эксплуатацию жилья по итогам года как в столице, так и в регионах неутешительные. В свою очередь, падение темпов строительства поспособствует формированию отложенного спроса на жилье, который после выхода страны из кризиса спровоцирует дальнейшее повышение стоимости на квартиры.

А.БУЛГАКОВ считает, что отмена моратория на досрочное снятие депозитов не вызовет роста стоимости жилья в ближайшее время. Он отметил, что компания удерживает стоимость жилья на существующем уровне. «Основные затраты на объекты понесены еще в тех периодах и при тех валютных курсах, поэтому поднимать цены на жилье мы не будем», – добавил эксперт.

А.БУЛГАКОВ пояснил, что в холдинге действуют программы, согласно которым инвестор может оплатить жилье поэтапно равными частями, а всю сумму сразу, он получит существенную экономию.

По мнению вице-президента холдинга, наибольшим спросом на первичном рынке жилья будут пользоваться квартиры эконом-класса.

Как сообщал УНИАН, с 12 мая т.г. Национальный банк Украины отменил нормы своего декабрьского постановления, которые де-факто устанавливали мораторий на досрочную выдачу депозитов.