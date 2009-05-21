«Киевгорстрой» намерен достроить свои объекты

АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерена достроить свои жилищные объекты вне зависимости от предоставления государственной поддержки на достройку жилья.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил вице-президент компании Алексей БУЛГАКОВ, комментируя заявление представителя Министерства регионального развития и строительства о том, что Национальный банк Украины не имеет возможности выкупить облигации Государственного ипотечного учреждения на сумму 1 млрд. грн., которые предусматривалось направить на достройку жилья со степенью готовности свыше 70%.

«Да, безусловно, мы, строители, заинтересованы в этих деньгах и очень хотим, чтобы государство помогло. Но в то же время мы стараемся делать все, чтобы достроить свои объекты», – сказал он.

А.БУЛГАКОВ отметил, что компания продолжает строительство жилых домов и выполняет свои обязательства перед инвесторами.

Он напомнил, что «Киевгорстрой» с ноября 2008 года принимает активное участие в разработке антикризисной программы в жилищном строительстве, в частности, антикризисного закона, а также является одним из инициаторов программы предоставления государственной помощи на достройку жилья.

«Если программа заработает, нам, конечно же, будет легче переживать кризис», – добавил вице-президент компании.

А.БУЛГАКОВ также сообщил, что компания «Киевгорстрой» разработала ряд механизмов, которые позволяют, не теряя времени, достраивать начатые объекты. В частности, холдинг не прекращает работу с банками по кредитованию строительства, а также задействовал несколько программ лояльности, которые позволяют активно привлекать инвесторов. При этом компания оптимизировала расходы по формированию задельной программы по строительству новых объектов, направляя оборотные средства на достройку существующих объектов.

Кроме того, руководство «Киевгорстроя» пересмотрело подходы к закупке строительных материалов, осуществляя ее путем проведения конкурсов, что способствует снижению себестоимости строительства.

«Все эти механизмы позволят компании достроить объекты, начатые за средства инвесторов, а также приступить к строительству объектов в рамках задельной программы, которая позволит холдингу продолжать строительство в следующем году», – подытожил вице-президент компании.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины не имеет возможностей для выкупа облигаций Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на сумму 1 млрд. грн., которые должны быть направлены на финансирование достройки жилья со степенью готовности более 70%.

«Мы обратились к Национальному банку… Конечный результат на сегодняшний день негативный. Ответ Национального банка пришел в Министерство о том, что нет возможностей реализовать ценные бумаги, которые выпускает Государственное ипотечное учреждение. Поэтому этот один из реальных путей (достройка жилья со степенью готовности более 70% за государственные средства – УНИАН) пока нереальный», – сказал заместитель начальника Управления разработки и реализации государственно-жилищных программ Министерства регионального развития и строительства Владимир ВЫСОЧИН.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2008 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик ввела в эксплуатацию 431 тыс. кв. м жилья, что составляет 43% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 6,2% – в Украине. Как генподрядчик предприятия холдинга выполнили подрядных работ на 6 млрд. грн.