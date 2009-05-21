ГПУ направила в суд дело экс-директора "Киеввысотстроя"

Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры завершило расследование по уголовному делу по обвинению бывшего директора ООО «Киеввысотстрой» в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах и служебный подлог).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Досудебным следствием установлено, что он в течение 2003-2006 годов, злоупотребляя своим служебным положением, завладел денежными средствами инвесторов строительства в городе Киеве на общую сумму 33,2 млн. грн.

Так, в течение указанного периода директор ООО «Киеввысотстрой», который на данное время находится под стражей, заключил инвестиционные договоры с инвесторами на строительство 45 квартир. Инвесторы полностью выполнили свои обязательства по заключенным договорам, перечислив на строительство квартир собственные денежные средства.

В то же время обвиняемый по уголовному делу заключал аналогичные инвестиционные договора на отмеченные 45 квартир с другими инвесторами, от которых тоже получил денежные средства.

Таким образом, директор ООО «Киеввысотстрой» несколько раз перепродавал одни и те же квартиры разным инвесторам. Денежные средства в сумме 33,2 млн. грн., которые переданы ими на строительство, директор использовал по собственному усмотрению с целью обогащения.

20 мая 2009 года указанное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по сути, проинформировали в Генпрокуратуре.