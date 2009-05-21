Минобороны землю не продавало, но отчуждало

В Главном контрольно-ревизионном управлении отмечают, что Министерство обороны Украины землю не продавало, но отчуждало.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Главного контрольно-ревизионного управления Николай СИВУЛЬСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Продавалась ли эта земля? Я должен сказать, что отчуждение и продажа – это разные вещи. Отчуждение – происходило”, - сказал Н.СИВУЛЬСКИЙ.

В связи с этим он на типичном примере показал механизм урегулирования земельных вопросов в Минобороны. По словам Н.СИВУЛЬСКОГО, военное ведомство давало согласие на прекращение права пользования земельным участком с последующим отводом его в установленном порядке определенной коммерческой структуре.

“Что это такое? Это не продажа, но отчуждение”, - сказал руководитель ГлавКРУ.

По его словам, дальше идет процесс принятия земельного участка местной властью, оформление соответствующих документов и принятие решения о последующем отводе новому владельцу.

“Следовательно, отчуждение – состоялось. И действия Министерства обороны и, в частности, министра в этом установлены”, - сообщил Н.СИВУЛЬСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявленных масштабных нарушениях в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что намерена обратиться к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отправить Ю.ЕХАНУРОВА в отставку с должности министра обороны.

Президент, в свое очередь, сказал, что не видит оснований для отставки министра обороны, и назвал обвинения в коррупции в адрес Ю.ЕХАНУРОВА политическими манипуляциями.

Сегодня, 21 мая, министр обороны также продемонстрировал журналистам документы, которые удостоверяют законную деятельность его ведомства и в земельной сфере, и в сфере питания военнослужащих. Ю.ЕХАНУРОВ назвал позицию правительства в этом вопросе «наездом».