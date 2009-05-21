Ехануров объяснил механизм передачи земли

Министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ объяснил механизм, по которому военное ведомство передает свои земли для строительства жилья военнослужащим и членам их семей.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, этого вопроса Ю.ЕХАНУРОВ коснулся сегодня во время общения с журналистами.

“В прошлом году мы сделали большую работу. Мы разработали перспективные планы комплексной застройки жилья по всем гарнизонам, где есть большая очередь военнослужащих на получение жилья”, - сказал министр.

По его словам, это значит, что “мы договорились с представителями местных органов власти о том, что вот есть перечень военных городков, а власти на местах разрешат Минобороны изменить целевое назначение этой земли, и до 2011 года там будет построено жилье для военных”.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что реализация этих планов имеет соответствующее обоснование на уровне требований Конституции, Земельного кодекса, других нормативно-правовых актов.

“Вот письмо, которое я написал. Это образец того, как это делается. Уважаемый председатель поселкового совета, я прошу изменить целевое назначение с целью выделения этих земель Южному управлению капитального строительства Министерства обороны Украины под строительство объектов”, - привел пример министр, отметив, что “фактически происходит “перекладывание (земли – УНИАН) из одного кармана Минобороны в другой карман ведомства, но с разрешения местной власти”.

Как отметил Ю.ЕХАНУРОВ, на основании этого, а также взаимных обязательств сторон Минобороны проводит эту работу.

“Мы не продали ни одного квадратного метра земли. Все это (земля, которую, по заключению ГлавКРУ, Минобороны незаконно отчуждало – УНИАН) находится на балансе Главного квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны”, - подчеркнул Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Минобороны. В частности, было заявлено о выявленных масштабных нарушениях в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что намерена обратиться к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отправить Ю.ЕХАНУРОВА в отставку с должности министра обороны.

Президент, в свою очередь, сказал, что не видит оснований для отставки министра обороны, и назвал обвинения в коррупции в адрес Ю.ЕХАНУРОВА политическими манипуляциями.

Сегодня министр обороны также продемонстрировал журналистам документы, которые удостоверяют законную деятельность его ведомства и в земельной сфере, и в сфере питания военнослужащих.

Ю.ЕХАНУРОВ назвал позицию правительства в этом вопросе «наездом».