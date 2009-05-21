Кабмин утвердил перечень объектов Волыни для достройки

Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов незавершенного строительства Волыни для достройки за счет государственного бюджета на сумму свыше 19 миллионов гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской ОГА, эти средства в основном будут направлены на завершение строительства объектов образования и здравоохранения, которое было начато в 2008 году.

Заместитель главы областной государственной администрации Василий ДМИТРУК отметил, что это школы в селах Розтань (Шацкого района), Цир (Любешовского), Красная Воля (Маневицкого) и Рованцы (Луцкого района). „Руководство области надеется, что эти объекты государство профинансирует до начала учебного года”, - сказал он.

Финансирование из государственного бюджета будет также направлено на строительство больниц в Любомле и Иваничах, спорткомплекса во Владимире-Волынском. Также планируется реализовать ряд энергосберегающих мероприятий, осуществить реконструкцию систем отопления, отмечается в сообщении.