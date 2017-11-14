Украинский культурный центр на Арбате хотят продать за $70 миллионов - росСМИ

Депутаты ВР хотят продать здание Украинского культурного центра на Арбате не только из политических, но и из финансовых соображений. Об этом пишет российское издание "Известия" со ссылкой на несколько источников из "Блока Петра Порошенко".

Отмечается, что законопроект "О денонсации соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров" уже зарегистрирован в Верховной Раде и обсуждается в профильных комитетах.

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В материале отмечается, что продажа Украиной своего культурного центра посреди Москвы позволит ей разорвать культурные связи со страной-агрессором, и заработать более $ 70 млн. Хотя с таким решением согласны не все, поскольку продать здание, возможно, окажется и легко. В то время как купить нечто подобное со временем в центре города окажется намного сложнее.

Отмечается также, что в случае, если законопроект все же будет принят, Москву обяжут закрыть Российский центр науки и культуры, находящийся на одной из старейших улиц Киева.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года во Львове Русский культурный центр выселили из арендованного помещения. Процедуру провела исполнительная служба управления юстиции Львовщины.