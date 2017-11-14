В Украине могут отменить бумажные платежки за коммуналку

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому в Украине хотят отменить бумажные квитанции за коммунальные услуги и ввести оплату в электронном виде.

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Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1".

Поставщики услуг через ЖЭКи будут рассылать потребителям электронный счет-инвойс, где будет указана информация о предоставленных коммунальных услугах, объемах потребления, стоимость.

Если закон примут, то бумажные квитанции не будут рассылать, но их можно будет распечатать по требованию потребителя. Электронную квитанцию можно будет скачать и на смартфон.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №1581-д «О жилищно-коммунальных услугах», который направлен на демонополизацию рынка жилищно-коммунальных услуг. В частности, в законе предусмотрена пеня с 1 января 2019 года в размере 0,01 (одной сотой) процента за каждый день просрочки с даты, когда истек срок оплаты.