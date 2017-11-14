В Житомире на трехдневном семинаре председателей ОСМД учат эффективно управлять недвижимостью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, 14 ноября в Житомирском институте медсестринства начался трехдневный семинар на тему «Управление жилой недвижимостью». Участниками семинара являются председатели объединений совладельцев многоквартирных домов Житомира.

«Организаторы мероприятия – Житомирская городская рада, ЛГО «Центр исследований местного самоуправления», Курсы повышения квалификации работников ЖКХ при НУ «Львовская Политехника», Ресурсный центр для развития ОСМД (Львовский городской совет)», - уточнили в горсовете.

Как отметил, открывая семинар, председатель правления Центра исследований местного самоуправления Владимир Бригилевич, сегодня участники мероприятия рассматривают вопросы, связанные с правовым обеспечением деятельности ОСМД и практическими аспектами управления жилищным фондом.

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Так, в частности, они изучают систему предоставления ОСМД жилищно-коммунальных услуг, методы работы с должниками, а также организацию аварийно-диспетчерского обслуживания жилых домов. Отдельным блоком обсуждаются правовые основы деятельности ОСМД: юридическое сопровождение, заключение договоров, судебная защита прав и интересов, и тому подобное.

Завтра участники семинара получат практические рекомендации по правильному финансовому управлению деятельностью ОСМД и будут говорить о новациях и рисках в работе.

Третий день семинара будет проходить в Центре развития местного самоуправления Житомира. Во время рассмотрения вопроса «Путь к энергоэффективности ОСМД» участникам семинара представят городскую программу финансовой поддержки объединений совладельцев многоквартирных домов в реализации энергоэффективных мероприятий.

Среди прочего, главы ОСМД ознакомятся с особенностями кредитования и практическим опытом реализации энергоэффективных мероприятий за счет кредитных средств.