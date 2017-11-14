Компенсацию за сэкономленные субсидии уже получила половина претендующих на нее украинцев

Половина жителей Украины, которые претендовали на компенсацию за сэкономленные субсидии в отопительном сезоне 2016-2017 годов, уже ее получили, сообщил на пресс-конференции директор Департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

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«Сейчас идет активная фаза начислений на счета граждан. На сегодняшний день такая работа уже выполнена практически по половине граждан, которые подпадали под монетизацию», - сказал Музыченко.

Он добавил, что в ближайшее время эта процедура будет завершена, и все люди, которые обратились с соответствующими заявлениями и имели экономию энергоресурсов в прошлый отопительный период, получат соответствующие средства на свои счета.

Также Музыченко сообщил, что общая сумма возмещения составит более 1,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Кабинет министров Украины принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии.

Срок подачи заявлений на выплату компенсаций за сэкономленные субсидии был продлен на два месяца - до 1 ноября 2017 года.

Как ранее сообщал вице-премьер-министр Павел Розенко, выплаты компенсаций за сэкономленные субсидии на жилищно-коммунальные услуги будут проходить с 2 по 15 ноября.

На выплату сэкономленных сумм субсидий в госбюджете предусмотрено 1,2 млрд грн.