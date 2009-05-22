Киевсовет уменьшил отчисления в городской бюджет от строительства

Киевсовет в 3-5 раз уменьшил отчисления в столичный бюджет (размер паевого участия), которые поступают от инвесторов строительства социальных и инженерно-транспортных объектов города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил депутат Киевсовета, председатель Постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Роман ЯРОШЕНКО в комментарии, касающемся решения совета о внесении изменений в бюджет столицы на 2009 г., которое было принято вчера.

“В 3-5 раз уменьшились отчисления и сняты нагрузки на строителей, которые строят социальные объекты для Киева и социальную инфраструктуру города”, - сказал Р.ЯРОШЕНКО.

Как отмечается в пояснительной части к решению Киевсовета, внесение изменений в бюджет города относительно паевого участия застройщиков обусловлена необходимостью осуществления антикризисных мер приведения действующего порядка определения размеров этих взносов в соответствие с действующим законодательством, в частности закона от 25 декабря 2008 г. «О предотвращении влиянию мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства».

Принятие предложенных изменений преследует цель установление экономически-обоснованных нормативов, зональных коэффициентов и оценки социально-экономического значения объектов строительства (реконструкции, перепрофилирования), которые влияют на размеры паевого участия, и являются позитивной тенденцией в отношениях с застройщиками (инвесторами) и уменьшит их финансовые нагрузки, что является очень важным фактором в условиях современной мировой финансовой нестабильности.

Предусматривается, что принятие решения будет содействовать развитию строительной отрасли и жилищного строительства, поступлению средств в целевой фонд городского бюджета, что повлияет на стабилизацию состояния выполнения доходной части бюджета, а следовательно, и на выполнение Программы социально-экономического развития Киева.