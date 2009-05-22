Кабмин ввел дополнительную должность замминистра по вопросам ЖКХ

Кабинет министров Украины (распоряжение №528-р от 20 мая т.г.) дополнительно ввел должность заместителя министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и назначил на нее (распоряжение №529-р от 20 мая т.г.) Сергея КУЗЬМЕНКО.

Тексты распоряжений обнародованы на Правительственном портале.

При этом Кабмин уволил С.КУЗЬМЕНКО с должности заместителя министра топлива и энергетики в связи с переходом на другую работу (распоряжение №527-р от 20 мая т.г.), перед этим восстановив его в этой должности (распоряжение №526-р от 20 мая т.г.).