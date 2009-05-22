В России объемы строительства снизились

В России объем строительства за январь-апрель 2009 г. сократился на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил 924,5 млрд. руб. Об этом сообщается в очередном докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Согласно данным Росстат, объем строительства в апреле составил лишь 83,7% от уровня апреля 2008 г., в то же время по сравнению с мартом 2009 г. повысился на 12,7%.

Всего в январе-апреле 2009 г. организациями всех форм собственности построено 149,1 тыс. новых квартир. За 4 месяца введено 13,7 млн. кв. м жилья, что на 4,3% больше по сравнению с январем-апрелем 2008 г.