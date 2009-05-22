Коллекторы против моратория на отчуждение залогового жилья

Введение моратория на отчуждение у физических лиц жилой недвижимости, которая является залогом по кредиту, из-за роста проблемных кредитов может привести к социальному дефолту населения, поскольку даже платежеспособные граждане, осознав отсутствие ответственности по погашению ипотечных кредитов, могут прекратить платить по ним.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «Независимое коллекторское агентство».

Кроме того, коллекторы уверены, что введение моратория на отчуждение у физлиц жилой недвижимости, являющейся залогом по кредитам, противоречит нормам Гражданского кодекса Украины. «Согласно ст. 526 Гражданского кодекса, «обязательство должно выполняться надлежащим образом в соответствии с условиями этого Кодекса, другими актами гражданского законодательства, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с условиями делового оборота либо других требований, которые обычно предъявляются»», - сказано в сообщении.

По окончании финансового кризиса, длительность которого определяется «решением парламента по представлению Кабинета министров», население Украины ожидает дефолт, учитывая объемы платежей, которые будут предъявлены заемщикам к погашению.

По мнению генерального директора «Независимого коллекторского агентства» Кирилла ЦИПРИВУЗА, вступление в силу данного закона приведет к ухудшению финансового состояния банков и поставит под вопрос выполнение ими своих обязательств по возвращению депозитов физическим и юридическим лицам.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 мая, Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса».

Согласно закону, на период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса вводится мораторий на взыскание банком залогового жилья в случае, если предметом залога или ипотеки является жилищная недвижимость, в которой постоянно проживают граждане.

Окончание выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса определяется решением Верховной Рады Украины по представлению Кабинета министров Украины.