ГИУ 25 мая выплатит доход

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) 25 мая текущего года осуществит выплату процентного дохода за третий купонный период по облигациям серий А и G.

Об этом говорится в пресс-релизе ГИУ, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, такое решение было согласовано на заседании правительства 20 мая т.г. и утверждено решением правления ГИУ от 21 мая 2009 года №251/г.

Ставка доходности по указанным бумагам составляет 11,5% годовых в гривне.

Напомним, 24 апреля т.г. Кабинет Министров Украины принял распоряжение №442-р, согласно которому ГИУ должно осуществлять операции, в том числе с ценными бумагами, на сумму, которая превышает 1 млн. грн., лишь после согласования с Кабмином.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года.

Учредителем ГИУ выступает государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

Объем рефинансирования первичных кредиторов ГИУ в 2008 году вырос более чем в 2 раза – до 2,2 млрд. грн.