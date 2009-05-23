В Одесской области задержаны двое депутатов горсовета за взятки

В городе Рени Одесской области в результате спецоперации работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Одесской области и областной прокуратуры задержали двух депутатов городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, оперативники установили, что депутаты систематически требовали и получали взятки за содействие в решении земельных вопросов.

Сегодня они требовали и получили взятку за голосование на сессии горсовета и подписание протокола о выделении земельного участка под строительство жилого дома площадью 660 кв. м в городе Рени.

"На горячем" были задержаны председатель постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности и приватизации Ренийского горсовета и председатель постоянной комиссии по транспорту, связи, строительству и инвестициям Ренийского горсовета.

Прокуратура Одесской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 368 Уголовного кодекса Украины (взяточничество).