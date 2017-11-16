В Украине завершили процесс расчета зимней субсидии - Кабмин

Местные органы исполнительной власти, а именно управления социальной защиты населения, завершили процесс расчета субсидии для 6,6 миллиона украинских семей на зимний период 2017-2018 годов, которая будет отражена в платежке за отопление за ноябрь 2017 года, сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

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Согласно сообщению, за октябрь сумма субсидии будет незначительна по объективным причинам - октябрь является неполным отопительным месяцем. В декабре поступит сообщение о размере субсидии на целый месяц.

"На отопительный период помощь от правительства на оплату коммунальных услуг получили 6,6 миллиона украинских семей. Из них 5,8 миллиона – жилищные субсидии и 800 тысяч – субсидии на твердое топливо", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что при расчете размера субсидии на отопительный сезон 2017-2018 годов принимали во внимание доходы за I и II квартал 2017 года. Субсидию автоматически рассчитали всем тем, кому в мае этого года помощь был переназначена на новый период - 2017-2018 годов.

"Тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, правительство компенсирует октябрьские расходы на коммунальные услуги. Будут также компенсированы расходы на коммунальные услуги за ноябрь в случае обращения за помощью в декабре - в течение двух месяцев с даты начала отопительного периода", - отмечается на правительственном портале.

Согласно сообщению, граждане, которые стали пенсионерами, например, в сентябре этого года, или пенсионеры, которые перестали работать, скажем в октябре этого года, и не имеют других доходов, чем пенсия, могут оформить субсидию исходя только из одного дохода - пенсии. Для этого необходимо с декларацией о доходах обратиться в управление социальной защиты населения, и помощь пересчитают.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в январе-августе 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму более 3,34 миллиарда гривень, что на 22,8% превышает аналогичный показатель 2016 года.

9 ноября Верховная Рада Украины увеличила общий объем субвенций из государственного бюджета 2017 года местным бюджетам для льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг на 7,62 миллиарда гривень - до 68,79 миллиарда гривень.

Субсидия назначается на год - с мая до мая следующего года. Ее размер рассчитывается - отдельно на летний период, отдельно на зимний - исключительно на основе доходов фактически проживающих в квартире лиц.