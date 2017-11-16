Рада одобрила проект закона о регулировании градостроительной деятельности

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о регулировании градостроительной деятельности, который расширяет полномочия органов местного самоуправления по регулированию застройки путем введения нового документа по пространственному планированию - план объединённых территориальных общин.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности» в первом чтении (№6403) проголосовали 257 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский сообщил, докладывая по законопроекту, что он позволит обеспечить объединенные территориальные общины единой документацией по планированию.

«Этот законопроект позволит урегулировать вопросы планирования и застройки территорий, унормировать вопросы, связанные с регулированием отношений при разработке и утверждении документации по пространственному планированию, обеспечить объединенные территориальные общины единой документацией по планированию. Также, расширяет полномочия органов местного самоуправления по регулированию застройки путем утверждения правил регулирования застройки территорий, создает прозрачный механизм учета общественных интересов при разработке и утверждении документации по пространственному планированию», - сказал он.

В свою очередь вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, докладывая по законопроекту, отметил, что вместо трех документов по планированию территорий вводится один.

«Этим законопроектом мы открывает путь объединённым территориальным общинам для управления своими территориями. Это упрощает подход к планированию территорий, потому, что вместо трех документов: схема планирования территорий, схема планирования территории общины, схема планирования населенных пунктов, вводится один документ, который касается плана объединённых территориальных общин. Этим законопроектом открывается путь для следующего шага – управлять земельными ресурсами», - сказал он.