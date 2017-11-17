Гройсман уверен, что Украина нормально пройдет отопительный сезон

Украина накопила достаточные запасы энергетических ресурсов и абсолютно нормально пройдет отопительный сезон 2017-2018 годов. Об этом в парламенте заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Что касается отопительного сезона. Я хочу вам сказать, что я и моя команда привыкли работать в форс-мажорных и экстремальных обстоятельствах, и хочу заверить всех украинцев, что мы абсолютно нормально пройдем эту зиму", - сказал он, добавив, что запасы необходимых энергоносителей находятся на надлежащем уровне, в том числе, природного газа.

Как сообщал УНИАН, 15 октября в Украине официально стартовал отопительный сезон. До начала этого периода вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил о 100% готовности Украины к прохождению отопительного сезона. К началу сезонав подземных хранилищах было накоплено 16,8 миллиарда кубометров газа, тогда как в отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 миллиарда кубометров.

В то же время по оценкам компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго", на складах ТЭС не было достаточных запасов энергетического угля. По состоянию на 31 октября они составляли 1,9 миллиона тонн при плановом показателе 2,8 миллиона тонн.