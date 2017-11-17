Зубко рассказал, как поступят с долгом коммунальных предприятий на почти 15 миллиардов

Закон о реструктуризации задолженности коммунальных предприятий за использованные энергоносители (теплокоммунэнерго за природный газ и водоканалов за электроэнергию) позволит погасить 14,7 миллиарда гривень долгов этих компаний.

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Об этом в парламенте заявил профильный вице-премьер-министр Геннадий Зубко, комментируя реализацию ранее принятого закона №1730 "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители".

"Закон №1730 открывает путь к погашению задолженности в размере 14,7 миллиарда гривень, которые все эти годы грузом лежали на плечах, я бы сказал не коммунальных предприятий, а наших жителей и потребителей", - отметил он.

Также вице-премьер объяснил, что из этих 14,7 миллиарда гривень выплата 8,7 миллиарда гривень долгов будет пролонгирована на 5 лет, а еще 6 миллиардов гривень – будут списаны.

"Мы имеем возможность 8,7 миллиарда гривень реструктуризировать на 5 лет и, выполняя графики реструктуризации, практически списать с коммунальных предприятий 6 миллиардов гривень долгов, которые не имеют источников погашения", - добавил Зубко.

По его данным, на сегодня в реестр предприятий, долги которых подлежат реструктуризации, находятся 185 компаний, еще 32 - на рассмотрении и 7 - в процессе внесения в реестр.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года Верховная Рада приняла закон №1730, который регламентирует процедуру реструктуризации (пролонгации выплат и списание штрафных санкций, процентов и пени) долгов теплокоммунэнерго за газ перед "Нафтогазом" и водоканалов за купленную у облэнерго электроэнергию. Процесс реструктуризации был запущен с 1 апреля 2017 года.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", предприятия теплокоммунэнерго, теплоэлектроцентрали по состоянию на 14 ноября 2017 года задолжали "Нафтогазу" за газ, использованный для производства тепловой энергии, около 23,1 миллиарда гривень.