Нужно ввести имущественную ответственность за долги по ЖКУ

Ассоциация городов Украины и общин инициирует внесение законопроекта об имущественной ответственности за жилищно-коммунальные долги граждан.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент Ассоциации Мирослав ПИТЦЫК.

По его словам, этот законопроект предусматривает, что если долги за жилищно-коммунальные услуги превышают 10% стоимости жилья, которое находится в собственности гражданина, то через суд можно продать это жилье и погасить долг.

М.ПИТЦЫК отметил, что на сегодня около 30% населения не вносит плату за ЖКУ в связи с тем, что за это не предусмотрено наказание. В то же время, по его словам, эти 30% неплательщиков, в основном, не пенсионеры, а юристы, а также те, кто ознакомлен с украинским законодательством и знают, что наказание за неуплату не предусмотрено.

Кроме того, М.ПИТЦЫК сообщил, что из-за того, что в Украине среди населения около 30% неплательщиков ЖКУ, то и снизить рентабельность услуг невозможно, поскольку коммунальные предприятия начнут нести убытки. А рентабельность до 50% дает возможность выплачивать ЖКУ в полном объеме, уверен М.ПИТЦЫК.

Он отметил, что данный законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде на следующей неделе.

Кроме того, ассоциация выступает за то, чтобы тариф на ЖКУ коррелировался с учетом изменения стоимости газа и электроэнергии.