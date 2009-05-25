Жилье на вторичке Киева подешевело

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева с 18 по 24 мая т.г. снизилась на 0,13% или 2 долл. – до 1 503 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 093 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 552 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Печерском районе – на 0,63% (на 16 долл.) - до 2 552 долл. за 1 кв. м; Шевченковском районе – на 0,48% (на 9 долл.) - до 1 953 долл. за 1 кв. м; Соломенском районе – на 0,33% (на 5 долл.) до 1 371 долл. за 1 кв. м; Подольском районе – на 0,30% (на 4 долл.) до 1 385 долл. за 1 кв. м; Святошинском районе – на 0,57% (на 7 долл.) до 1 245 долл. за 1 кв. м; Деснянском районе – на 0,42% (на 5 долл.) до 1 145 долл. за 1 кв. м.

При этом рост стоимости жилья была зафиксирован в Оболонском районе – на 0,48% (на 7 долл.) – до 1 492 долл. за 1 кв. м; Днепровском – на 0,39% (на 5 долл.) - до 1 208 долл. за 1 кв. м; Дарницком районе - на 0,66% (на 7 долл.) до 1093 долл. за 1 кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева в апреле т.г. снизилась на 9,17% (153 долл.) – до 1 518 долл. за 1 кв. м; в первом квартале т.г. – снизилась на 27,22% (625 долл.) – до 1 671 долл. за 1 кв. м.; в 2008 году – снизилась на 33,23% (1143 долл.) – до 2 297 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.