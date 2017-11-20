В Бердичеве реконструируют центр первичной медико-санитарной помощи за средства Государственного фонда регионального развития
Реконструкцию этого объекта начали еще в 2015 году, рабочие уже утеплили и покрасили помещения с внешней стороны.
В Бердичеве реконструируют центр первичной медико-санитарной помощи за средства Государственного фонда регионального развития. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, в Бердичеве за средства Государственного фонда регионального развития завершают реконструкцию и термосанацию помещения, в котором будет функционировать центр первичной медико-санитарной помощи.
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Проект предусматривает восстановление части отделения гнойной хирургии и дневного стационара терапии городской больницы под Бердичевский центр первичной медико-санитарной помощи.
Рабочие уже утеплили и покрасили помещение с внешней стороны, установили энергосберегающие окна и двери. Внутри продолжаются отделочные работы стен и потолка.
Реконструкцию этого объекта начали еще в 2015 году. В 2017 году на эти работы уже использовали 4 млн 233 тыс. грн средств Государственного фонда регионального развития и местного бюджета.
Общая сметная стоимость объекта составляет 8 млн 385 тыс. 229 грн.