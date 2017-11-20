В Украине могут отменить историко-градостроительные обоснования

Министерство культуры Украины намерено до 2019 года отменить историко-градостроительные обоснования (ИГО), которые устанавливают возможность строительства объекта на определенном участке населенного пункта.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила замминистра культуры Тамара Мазур в ходе круглого стола «Новое строительство на территориях размещения объектов культурного наследия», организованного Офисом эффективного регулирования (BRDO).

“У нас есть разработанный проект акта, который уже рассматривается на правительственном комитете. Мы ждем согласования Минрегиона (Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины - УНИАН), надеемся оно будет. Если акт будет принят до Нового года, то на следующий год будут отменены историко-градостроительные обоснования в тех населенных пунктах, где есть историко-архитектурные опорные планы, а с 2019 года - в принципе как институт”, - сказала Мазур.

Присутствовавшая на круглом столе депутат Киевсовета Ольга Балицкая отметила, что использование историко-градостроительного обоснования не эффективно.

"Что-то в итоге должно умереть ‒ либо исторические части города, либо этот инструмент. За последние два года я не видела ни одного проблемного объекта, где не было бы действующего историко-градостроительного обоснования. Один плюс: эти документы имеют срок действия, и я надеюсь, что там, где они заканчиваются, они больше не будут продлены", ‒ сказала Балицкая.

Справка УНИАН. Историко-архитектурные опорные планы – это планы, фиксирующие расположение всех недвижимых памятников истории и культуры и вновь выявленные объекты, с их территориями и зонами охраны. Составляются на основе современных картографических материалов или геодезической съемки.

В Украине 401 населенный пункт определен историческим местом. Согласно закону «Об регулировании градостроительной деятельности», для населенных пунктов в составе Генпланов должны быть разработаны историко-архитектурные опорные планы. По состоянию на сентябрь 2017 года историко-архитектурные планы утверждены только в 86 населенных пунктах.