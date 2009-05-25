Депутат критикует Кабмин за квартирный вопрос

Член бюджетного Комитета Верховной Рады, заместитель председателя Украинской народной партии Ярослав ДЖОДЖИК критикует намерение Кабинета министров закупать за средства Стабилизационного фонда служебное и социальное жилье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, об этом Я.ДЖОДЖИК сказал, комментируя проект нового правительственного антикризисного постановления «Об утверждении Порядка использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для выкупа у застройщиков и/или финансовых учреждений нереализованного жилья в объектах строительства, которые сооружались с привлечением средств физических лиц, в случае несостоятельности застройщиков продолжать строительство жилья в связи с недостаточным объемом средств для формирования фондов социального и служебного жилья», которое поступило на рассмотрение бюджетного Комитета ВР.

«С одной стороны, происходит содействие достройке незавершенного жилья с готовностью свыше 70%, а с другой – формирование фондов социального и служебного жилья стоимостью в сотни миллионов гривень и будущая раздача квартир из этого фонда, масштабов которого страна не знала и в докризисный период», – считает заместитель председателя УНП.

В условиях жесткого финансово-экономического кризиса, подчеркнул Я.ДЖОДЖИК, «это приведет к разбалансированию бюджета, поскольку предлагается за средства Стабилизационного фонда достроить жилье, а затем просто его перераспределить».

«На практике это означает, что увеличится только расходная часть бюджета, а доходная окажется под большой угрозой невыполнения, – убежден политик. - Таким образом, не будет получено ни достроенного жилья, ни смягчения кризисных явлений в строительной сфере».

Я.ДЖОДЖИК считает, что кризис в отрасли углубится еще больше, когда деньги закончатся.

При этом он подчеркнул, что УНП предлагает исключить из постановления положение о формировании фонда служебного и социального жилья, а средства от реализации достроенного жилья направить в Стабилизационный фонд.

«В таком случае государство снова и снова сможет оказывать помощь строительной отрасли, и со временем сможет выделять достаточные средства на решение проблемы социального и служебного жилья», – убежден член бюджетного комитета.

«Сохраненная строительная отрасль - это и сохраненные рабочие места в смежных сферах производства, и наполнение бюджета за счет работающих предприятий, и наполнение рынка жилья, а, следовательно, и путь к доступным предложениям жилья для всех категорий населения, – отметил Я.ДЖОДЖИК. Поэтому мы и требуем, чтобы антикризисные мероприятия правительства были не просто имитацией, а реальными антикризисными».