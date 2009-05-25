Депутат критикует Кабмин за квартирный вопрос
Увеличатся расходы бюджета
Член бюджетного Комитета Верховной Рады, заместитель председателя Украинской народной партии Ярослав ДЖОДЖИК критикует намерение Кабинета министров закупать за средства Стабилизационного фонда служебное и социальное жилье.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, об этом Я.ДЖОДЖИК сказал, комментируя проект нового правительственного антикризисного постановления «Об утверждении Порядка использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для выкупа у застройщиков и/или финансовых учреждений нереализованного жилья в объектах строительства, которые сооружались с привлечением средств физических лиц, в случае несостоятельности застройщиков продолжать строительство жилья в связи с недостаточным объемом средств для формирования фондов социального и служебного жилья», которое поступило на рассмотрение бюджетного Комитета ВР.
«С одной стороны, происходит содействие достройке незавершенного жилья с готовностью свыше 70%, а с другой – формирование фондов социального и служебного жилья стоимостью в сотни миллионов гривень и будущая раздача квартир из этого фонда, масштабов которого страна не знала и в докризисный период», – считает заместитель председателя УНП.
В условиях жесткого финансово-экономического кризиса, подчеркнул Я.ДЖОДЖИК, «это приведет к разбалансированию бюджета, поскольку предлагается за средства Стабилизационного фонда достроить жилье, а затем просто его перераспределить».
«На практике это означает, что увеличится только расходная часть бюджета, а доходная окажется под большой угрозой невыполнения, – убежден политик. - Таким образом, не будет получено ни достроенного жилья, ни смягчения кризисных явлений в строительной сфере».
Я.ДЖОДЖИК считает, что кризис в отрасли углубится еще больше, когда деньги закончатся.
При этом он подчеркнул, что УНП предлагает исключить из постановления положение о формировании фонда служебного и социального жилья, а средства от реализации достроенного жилья направить в Стабилизационный фонд.
«В таком случае государство снова и снова сможет оказывать помощь строительной отрасли, и со временем сможет выделять достаточные средства на решение проблемы социального и служебного жилья», – убежден член бюджетного комитета.
«Сохраненная строительная отрасль - это и сохраненные рабочие места в смежных сферах производства, и наполнение бюджета за счет работающих предприятий, и наполнение рынка жилья, а, следовательно, и путь к доступным предложениям жилья для всех категорий населения, – отметил Я.ДЖОДЖИК. Поэтому мы и требуем, чтобы антикризисные мероприятия правительства были не просто имитацией, а реальными антикризисными».