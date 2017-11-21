Украинцы за 10 месяцев получили коммунальных субсидий на 3,5 миллиарда гривень

Жителям Украины в январе-октябре 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму более 3,49 млрд грн, что на 8,7% превышает аналогичный показатель 2016 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 2,5 млрд грн, в сельской – 995 млн грн.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-октябре были назначены 8,16 млн семьям (106,2% обратившихся за субсидией, с учетом тех, кто обратился в 2016 году). В городской местности субсидии назначены 5,6 млн семей, в сельской – 2,6 млн семей. По сравнению с январем-октябрем 2016 года количество семей, которым назначены субсидии, выросло на 44,8%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в октябре 2017 года по сравнению с октябрем прошлого года уменьшился на 39,7% – до 341,6 грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, жителям Украины в январе-сентябре 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 3,34 млрд грн, что на 22,8% превышает аналогичный показатель 2016 года.

В 2016 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 5,7 млрд грн, что на 58%, или на 3,3 млрд грн, больше, чем в 2015 году.