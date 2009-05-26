«Мостобуд» в 3 раза увеличил расходы на новую технику

С приходом в «Мостобуд» новых инвесторов, с 2003 года акционеры в 3 раза увеличили инвестиции в инновационные технологии и обновление технопарка компании, - заявил корреспонденту УНИАН председатель наблюдательного совета акционерного общества Владимир ПРОДИВУС.

Ежегодно «Мостобуд» тратит большие средства на приобретение новой техники. Новые технологии, новые задачи требуют специального оборудования, но в последнее время из-за того, что государство задолжало компании за госзаказы более 200 млн грн., у «Мостобуда» в этом плане возникают проблемы, добавил В.ПРОДИВУС.

По его словам, единица мостостроительной техники стоит от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов евро. Как рассказал В.ПРОДИВУС, за последние полтора года приобретены 4 итальянские буровые установки фирмы Soilmec и 2 немецкие – Bauer. Стоимость только этих приобретений превышает 12 миллионов евро. День работы буровой установки Soilmec обходится свыше 20 тысяч гривен.

«Специально для запорожской стройки в прошлом году был закуплен уникальный башен-ный кран Terex Comedile, грузоподъемностью 16 тонн и высотой подъема груза более 150 метров, аналога которому в Украине нет. Кран сам себя наращивает, сам себя снимает, крепит. Без подобного крана строительство автомагистрали в Запорожье очень проблематично», - отметил гла-ва наблюдательного совета акционерного общества.

По информации компании, только в управлении механизации «Мостобуда» - более 130 единиц специализированной строительной техники. Это примерно столько же, сколько во всех строительных организациях отрасли.

В то же время, В.ПРОДИВУС отметил, что «уже месяц на таможне стоит уникальный автомобильный кран грузоподъемностью 300 тонн. «Мостобуд» не может его растаможить. Денег нет – государство не отдает долги, и неизвестно, когда возвратит. В соответствии с графиком строительства, кран уже должен работать и приносить пользу. Подобных в Украине тоже нет. Сам кран стоит почти 4 миллиона евро. Чтобы он сегодня работал, деньги заплатили еще год тому. А вот с растаможкой возникли проблемы, потому что сегодня «Мостобуд» кредитует государственные стройки».

Справка УНИАН. Акционерное общество «Мостобуд» - строительная компания широкого профиля, лидер среди мостостроительных организаций в Украине и в странах СНГ.

За более 60 лет мостостроителями компании построено большинство мостов в Украине, в том числе, в Киеве – мост Метро, имени Патона, Парковый, Дарницкий, Московский и Южный, мостовые сооружения на автобане Киев-Одесса и в других регионах страны. Хорошо известна марка мостобудовцев в ближнем и дальнем зарубежье – в российском Заполярье, на БАМе, во Вьетнаме, Ливане, Анголе, Сирии, Турции, Афганистане, Чехии, Финляндии, Прибалтике.

Во время экономического кризиса 90-х годов компания значительно сдала в своем развитии. Ее восстановление началось в 2003 году после прихода новых инвесторов.

Сегодня «Мостобуд» является генподрядчиком на строительстве внеклассных мостовых сооружений – Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве и автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье. В Украине нет мостостроительных компаний, способных одновременно осуществлять строительство 2-х внеклассных мостов. Также «Мостобуд» строит жилье, портовые и другие сложные инфраструктурные сооружения.